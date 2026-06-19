Fuerza Aérea Mexicana se luce en Estadio Guadalajara previo a juego del Mundial

Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) engalanaron el cielo sobre el Estadio “Guadalajara” ubicado en Zapopan, Jalisco antes del encuentro de fútbol entre la Selección Mexicana contra la de Corea del Sur.

FAM engalana Estadio Guadalajara Especial

Durante el acto protocolario previo al encuentro entre las selecciones de ambos países, donde nuevamente esta fuerza armada, demostró a la población nacional e internacional la disciplina, el adiestramiento, la cohesión institucional y vocación de servicio; valores que distinguen a las y los pilotos que sobrevolaron el coloso deportivo poniendo en alto la Bandera y los colores de México.

FAM engalana Estadio Guadalajara Especial

Como parte de este significativo evento, tres aeronaves T-6C+ Texan II realizaron sobrevuelos de manera simultánea sobre el recinto deportivo, dibujando una estela tricolor de humo verde, blanco y rojo, mientras que un helicóptero EC-725 Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana portó una bandera monumental escoltado por un UH-60 Black Hawk de la Guardia Nacional, cubriendo el firmamento con los colores patrios al finalizar la entonación del Himno Nacional Mexicano.

FAM engalana Estadio Guadalajara Especial

Las maniobras presentadas por los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana en este escenario de relevancia internacional, pusieron de manifiesto la precisión, disciplina, coordinación y un alto nivel de adiestramiento ante miles de aficionados reunidos en el estadio y millones de espectadores que siguieron la transmisión del evento en diferentes medios de comunicación.

FAM engalana Estadio Guadalajara Especial

El despliegue aéreo y terrestre en este evento deportivo reflejó las capacidades humanas y tecnológicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la parada aérea y dispositivos de seguridad, al tiempo que fortaleció el vínculo de cercanía del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional con la sociedad mexicana e internacional.