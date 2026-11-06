Fortalecen la producción agrícola en Sonora; Durazo se reúne con productores

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, sostuvo una reunión con productores de trigo de diversas regiones del estado, dicha reunión tuvo como finalidad fortalecer la actividad agrícola y avanzar en la coordinación de acciones y programas en beneficio del sector primario.

Durante la reunión el mandatario estatal subrayó la importancia de mantener un diálogo directo con los agricultores y trabajar de manera coordinada con el gobierno de México para impulsar el desarrollo del campo sonorense.

En materia de apoyos federales, se informó que la Oficina de Representación de la Sader en Sonora cuenta ya con 564 tarjetas del Banco del Bienestar, que comenzó a dispersar a partir de ayer, correspondientes a la primera etapa de 84 millones de pesos en apoyos. Estos estímulos se encuentran disponibles para su entrega a los productores beneficiarios en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) o Cader que les correspondan.

Avanzan apoyos para productores de trigo en Sonora

Asimismo, se dio a conocer que el 100% de los productores beneficiarios ya se encuentra registrado en el sistema, por lo que actualmente se avanza en el proceso de validación de la información para la generación de las cuentas del Banco del Bienestar. Una vez concluida esta etapa, se prevé la dispersión de aproximadamente 424 millones de pesos en total, en beneficio de los productores sonorenses.

Como parte de los avances presentados, el titular de la Sagarhpa, Juan Manuel González Alvarado, informó que el Programa Emergente de Apoyo a Productores de Trigo Cristalino, mediante el cual el gobierno de Sonora otorga 25 dólares por tonelada como complemento al precio de la cosecha 2026, registra un avance del 37% y contempla beneficiar a mil 400 productores.

*mcam