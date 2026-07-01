Fortalece Alfonso Durazo infraestructura urbana y educación en jornada por el noroeste de Sonora

Con el objetivo de refrendar su compromiso de mantener una gestión de territorio cercana a la ciudadanía, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una gira de trabajo regional por el noroeste de la entidad. Durante la jornada, el mandatario estatal entregó apoyos directos, herramientas operativas y becas educativas, además de acercar los trámites esenciales de la administración pública a las familias en condición de mayor vulnerabilidad a través de la estrategia institucional "Sonora Atiende".

En el municipio de Trincheras, acompañado por alcaldes de la región, Durazo Montaño destacó el impacto social de "Sonora Atiende", un programa que desde su puesta en marcha en mayo de 2025 acumula más de 123 jornadas en Hermosillo y diversas localidades. Este esquema permite a la población acceder de forma gratuita a servicios de salud, trámites del Registro Civil, programas de vivienda, asistencia social y orientación ciudadana sin necesidad de trasladarse a los grandes centros urbanos.

Como parte del fortalecimiento a los municipios rurales, el titular del Ejecutivo estatal entregó al Ayuntamiento de Trincheras una retroexcavadora con un valor superior a un millón 146 mil pesos, destinada a optimizar la rehabilitación de vialidades y mejorar la eficiencia en los servicios públicos locales.

“Desde el gobierno del estado tenemos mayor capacidad de respuesta, que pongo invariablemente al servicio de las y los presidentes municipales, porque cuando ellos demandan algo, la respuesta que dé el gobierno se traduce en un beneficio de la comunidad, y eso es lo que a mí me interesa”, puntualizó el mandatario.

Posteriormente, en Cucurpe, el gobernador Durazo encabezó la entrega de becas del programa "Sonora de Oportunidades" para estudiantes de educación básica, con una inversión de 81 mil 400 pesos. Con esta entrega, el programa consolida un histórico de 607 mil estímulos económicos otorgados a alumnos de distintos niveles escolares en la entidad para combatir la deserción y garantizar la permanencia en las aulas. Asimismo, dotó al municipio de un camión recolector de basura con un costo de dos millones 557 mil 800 pesos para robustecer la capacidad operativa de la demarcación.

A la gira de trabajo asistieron los alcaldes Rafael Murrieta Mata (Trincheras) y Edgar Palomino (Cucurpe); Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo; el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra; los secretarios y directores de área gubernamentales, Beatriz Cota Ponce (SEC), Abraham Sierra (Instituto de Becas) y Melitón Sánchez (Cecop); así como legisladores federales y locales de la región.