Foro Mar de Cortés plantea construir prosperidad en la región respetando el medio ambiente

A sólo unos pasos de las aguas azul profundo con destellos color turquesa del Mar de Cortés, Agustín Coppel Luken llamó a mantener un crecimiento anual sostenido de 3.5 por ciento para alcanzar la prosperidad de la región.

Al inaugurar la sexta edición del Foro Mar de Cortés “Tomando el timón”, destacó que sólo así se podrá duplicar el tamaño de la economía de los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora en los próximos 20 años.

“Queremos desarrollo económico sostenible e incluyente, donde la pobreza y la depredación del medio ambiente sean erradicados, para dar paso a un futuro donde se identifique al Golfo de California o Mar de Cortés como un caso global de éxito y un ejemplo para otras regiones de México y el mundo”, manifestó.

El presidente honorario del Summit 2026 explicó que “Tomar el timón” significa dejar de ser habitantes pasivos de las ciudades y convertirse en agentes de la transformación.

“Esto significa que tomamos la decisión de dirigir el proceso de cambio que nos llevará a ser de esta región una de las mejores del mundo para vivir y convivir en armonía con la naturaleza y con nuestros semejantes. No solamente son los gobiernos del color que sean los protagonistas de esta transformación”, advirtió.

Ante líderes de los sectores empresarial, académico, social y de gobierno, Agustín Coppel Luken detalló que además se requiere triplicar los cuatro mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), que se captaron a nivel regional en 2025, alrededor del 10 por ciento de los 41 mil millones de dólares que llegaron a México.

Subrayó que para cumplir esta meta son insuficientes los apoyos a los que menos tienen, el presupuesto público del gobierno y la filantropía privada.

“Los programas sociales deben estar orientados a promover la salida de las personas y las familias de la dependencia del subsidio gubernamental y lograr incrementar sus capacidades para que puedan valerse por sí mismas y alcanzar su autonomía”, señaló.

Agustín Coppel Luken agregó que el futuro de la región no depende exclusivamente de lo político, sino de las circunstancias económicas y del medio ambiente.

Aseguró que quieren inversiones nacionales e internacionales amigables con la naturaleza que mejoren y protejan los ecosistemas, pero que también incrementen la prosperidad económica y el desarrollo humano integral “sobre todo de los más pobres y necesitados que viven aquí”.

“Lo que necesitamos en nuestra región es hacer de ella nuestra principal estrategia para el desarrollo inclusivo y sostenible. Para este propósito se requiere que nuestras ciudades y estados sean destino de más inversión pública y privada: inversiones cuantitativamente muy superiores y cualitativamente distintas a las que hemos conseguido atraer y retener hasta hoy”, sostuvo.

Indicó que la inversión pública gubernamental debe incrementarse sustancialmente, puesto que hacen falta más y mejores carreteras, mayor capacidad portuaria, mejor uso de la infraestructura aeroportuaria, así como revertir el rezago en educación y la falta de inversión en seguridad pública que hoy se ubica por debajo de los estándares internacionales.

Su propuesta contempla también incrementar el valor agregado por hora trabajada, fortalecer las exportaciones hacia Arizona y California, y elevar de manera decidida la matrícula universitaria en matemáticas, ciencias y humanidades para abastecer las necesidades de la economía del conocimiento.

El Foro Mar de Cortés es una red activa y permanente que conecta voluntades, conocimiento y capital para consolidar al noroeste del país como un caso global de éxito en desarrollo sostenible, gobernanza e inclusión.

El Summit 2026 reúne del 10 al 12 de noviembre a líderes clave en inversión, desarrollo urbano y sostenibilidad, entre ellos Andrés Chico Hernández, copresidente del Consejo de Administración de RLH Properties; Jaime Cohen Bistre, CEO de Fibra INN y Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Además de Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego; Exequiel Ezcurra, reconocido profesor de la Universidad de California en Riverside; José Antonio Torre Medina Mora, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey y el experto en tiburones Mauricio Hoyos Padilla, director y cofundador de Pelagios Kakunjá.