Se forma el potencial ciclón tropical Uno en el Golfo de México; ¿cuál es su trayectoria?

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, se formó el potencial ciclón tropical Uno, sobre el Golfo de México con rumbo hacia Estados Unidos, que este miércoles se podría convertir en la Tormenta Tropical Arthur.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se localiza a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, y a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 9 kilómetros por hora.

El miércoles se podría convertir en la Tormenta Tropical Arthur. Especial

Las bandas nubosas del sistema generan lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas.

Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de protección civil", indicó el SMN.

Para mantenerse informado sobre la evolución del potencial ciclón tropical Uno, puede consultar las páginas electrónicas:

Páginas web: www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx

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