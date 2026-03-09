Sujeto fuma al maniobrar tanque de gas y provoca flamazo

Un hombre resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo, así como dos de sus familiares también resultaron lesionados cuando se presentó un flamazo en un tanque de gas, en una vivienda en Monterrey.

Protección Civil de Nuevo León informó que recibió el reporte de un incendio en casa habitación de Paseo Los Olivos 222 en Urbi Villa del Cedro, en la capital del estado.

Al arribar al sitio ya se encontraban elementos de la Cruz Roja que se encargaron del traslado de los pacientes.

Se confirmó que un hombre estaba fumando y manipulando un tanque de gas el cual ya presentaba daños en la manguera por lo que se ocasionó el flamazo.

El herido fue identificado como César Salinas, de 52 años, quien presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo.

También resultaron heridas dos familiares que intentaron ayudarlo: Claudia Elizaberth Guajardo Morín, de 55 años que sufrió un golpe en el tobillo y brazo, así como Galilea Elizaberth Salinas Guajardo, de 23 años, que presentó un esguince en el tobillo.

Elemento de protección civil en el lugar donde se registró una explosión Foto: Especial

Se pone a soldar al lado del tanque de gas y termina en tragedia

Por ABC Noticias

A finales de enero, un hombre terminó con quemaduras de primer y segundo grado luego de que un chispazo, durante trabajos de corte y soldadura, provocara la explosión de un tanque de gas y un incendio en un taller en construcción, en el municipio de García, Nuevo León.

Los hechos se reportaron la mañana de este miércoles 28 de enero, alrededor de las 08:42 horas, en el cruce del bulevar Heberto Castillo y la calle Mezquite, en la colonia Las Arboledas, donde se alertó a las corporaciones de emergencia sobre una explosión seguida de un incendio en un área de trabajo.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil Nuevo León, el siniestro se originó cuando trabajadores realizaban labores de corte y soldadura dentro del taller en construcción.

Durante estas maniobras, un chispazo alcanzó un tanque de gas, lo que provocó una explosión que derivó en el incendio, generando una rápida movilización de los cuerpos de auxilio.

En el lugar, un hombre resultó con quemaduras de primer y segundo grado en diversas partes del cuerpo, por lo que fue atendido de manera inmediata por personal de emergencia.

Tras una valoración inicial, el lesionado fue trasladado a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica para recibir el tratamiento correspondiente.

Elementos de Bomberos de Nuevo León, en coordinación con personal de Protección Civil estatal y municipal, llevaron a cabo las labores para controlar y sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de la construcción o a predios cercanos.

El incendio fue contenido en su totalidad y se descartaron riesgos adicionales para la población de la zona.

Durante las maniobras de atención, se acordonó el perímetro como medida preventiva, mientras se realizaban labores de enfriamiento y revisión para descartar la presencia de otros tanques de gas o materiales inflamables que pudieran representar un peligro.

Las autoridades confirmaron que no fue necesario el desalojo de viviendas cercanas.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de García y Bomberos Nuevo León, quienes trabajaron de manera conjunta para atender la emergencia.

Se realizó una inspección en el área para determinar las condiciones de seguridad del lugar y prevenir incidentes similares.

jcp