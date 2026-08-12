Avanza Jalisco en materia de seguridad y sale del top 10 nacional en homicidios dolosos

El estado de Jalisco registró un avance en la agenda de seguridad pública al ubicarse en el lugar 11 a nivel nacional en la incidencia de homicidios dolosos.

Con este resultado, la entidad salió oficialmente del top 10 de estados con mayor número de casos de este delito, de acuerdo con las cifras oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) correspondientes a 2026.

Durante la conferencia matutina del Gobierno Federal se destacaron los avances del estado, señalando que los datos muestran un cambio en la tendencia y una reducción sostenida en los delitos de alto impacto.

Las autoridades atribuyeron este progreso a la implementación de una estrategia integral que abarca el fortalecimiento institucional, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la modernización de las corporaciones policiales mediante mayor equipamiento, tecnología e inteligencia.

A través de esta perspectiva de trabajo conjunto, se busca incrementar la capacidad de respuesta de los elementos de seguridad en la entidad, consolidar entornos más seguros para la ciudadanía y sostener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva durante los próximos meses.