Destaca Mijes a los pueblos originarios como el centro de la transformación en Nuevo León

Con un llamado a respetar y preservar la identidad cultural de las comunidades, Andrés Mijes urgió a poner a los pueblos originarios en el centro de la transformación y darles el lugar que se merecen en Nuevo León.

Desde la colonia Ampliación Lomas Modelo Norte, en Monterrey, Mijes sostuvo un diálogo con familias originarias otomíes, mixes y nahuas, quienes externaron sentirse olvidadas por el Gobierno y expresaron su interés en retomar sus raíces y vivir sin discriminación.

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Mijes señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto el ejemplo de cómo sí se puede colocar a los pueblos originarios en primer lugar.

Por ello, reconoció que en Nuevo León existe una urgencia por impulsar políticas públicas que permitan que las ciudades se adapten a sus necesidades, respetando plenamente sus costumbres e identidad.

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“Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos ha enseñado que las decisiones de los pueblos originarios tienen que hacerse con los pueblos originarios. Porque muchas veces se toman decisiones que destruyen su identidad cultural y nosotros no queremos que pase eso, queremos que se siga conservando su identidad”, expresó.

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Durante el encuentro, los presentes hicieron un llamado a contar con más centros comunitarios donde puedan compartir sus tradiciones y contribuir así a una verdadera preservación cultural, en espacios donde no sean discriminados.

“Que su adaptación a la ciudad sea una adaptación respetando sus costumbres. Ustedes son igual de importantes que cualquier otro ciudadano”.

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“La forma más fea de discriminación que hay es que los ignoren. Estas necesidades que ustedes tienen son básicas”, señaló el aspirante a Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.

Por ello, precisó que es indispensable fortalecer la transformación en Nuevo León para que, como lo promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se sumen voluntades y, junto con estas comunidades, se tomen las mejores decisiones.

Mijes ha mantenido diálogos con diversos sectores de la población y continuará visitando más colonias y municipios para sumar voluntades al “Modo Sí” que requiere Nuevo León para seguir creciendo.