Impulsa Partido Verde jornada laboral de 40 horas como una deuda histórica con los trabajadores

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez, afirmó que la aprobación de la jornada laboral de 40 horas representa una medida fundamental que busca saldar una deuda histórica con la clase trabajadora del país y mejorar de manera sustancial su calidad de vida.

El legislador señaló que esta reforma busca devolver tiempo de vida a quienes diariamente enfrentan jornadas extenuantes, estrés constante y escaso espacio para convivir con sus familias, una realidad en la que se ha normalizado el cansancio extremo y el desgaste físico y emocional de personas que salen de sus hogares cuando sus hijos aún duermen y regresan cuando ya han dormido.

Ante este panorama, Sesma Suárez aseguró que la reducción de la jornada laboral permitirá a los trabajadores vivir mejor, recuperar tiempo para la salud y el descanso, así como para convivir con dignidad. Recalcó que una persona que mantiene un equilibrio entre su vida personal y profesional es más productiva, más comprometida y más estable en su entorno.

“No se puede frenar el avance por miedo al cambio, especialmente para mejorar las condiciones laborales de millones de familias mexicanas”, insistió el diputado, al tiempo que subrayó que respaldar esta reforma significa apostar por un México más justo, más equilibrado y más consciente de las necesidades reales de su gente.