Chihuahua libera 15 millones de moscas estériles contra gusano barrenador

El gobierno de Chihuahua creó un grupo especial para enfrentar la emergencia del gusano barrenador, al haber hasta el momento más de 100 casos en 9 municipios del estado.

La emergencia ha sido atacada por el gobierno federal con la liberación de barreras biológicas.

Esto, luego que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) liberó 15 millones de moscas estériles en siete municipios de Chihuahua, como parte de las acciones para controlar y avanzar hacia la erradicación del gusano barrenador del ganado.

Se trata del Grupo Estatal de Emergencia en Sanidad Animal (GEESA), que tiene como finalidad coordinar y mejorar la capacidad de respuesta ante la emergencia zoosanitaria generada por el Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Chihuahua.

A través de este organismo además se articularán las acciones de autoridades, organismos especializados y representantes del sector pecuario en materia de prevención, vigilancia y atención, ante la dispersión del GBG en el país.

En la integración del GEESA que se realizó en Palacio de Gobierno, participaron representantes de dependencias estatales y federales, instituciones de seguridad, organismos especializados, instituciones académicas y productores del sector ganadero.

Mauro Parada Muñoz, secretario de Desarrollo Rural, destacó que el trabajo conjunto será fundamental para atender esta contingencia, definir responsabilidades y mantener comunicación permanente entre las instituciones involucradas.

Como parte de los trabajos, Mario Guevara Acosta, presidente del GEESA, impartió una capacitación sobre las medidas de prevención, vigilancia y control del GBG, así como sobre la operación del organismo ante una contingencia sanitaria.

La estructura contempla unidades de vigilancia epidemiológica, cuarentena, inactivación de focos, bioseguridad, inmunización, administración, comunicación y capacitación, con participación de personal de las distintas instituciones que lo integran.

Nuevo León registra 48 casos activos

Mientras que el sector ganadero de Nuevo León continúa combatiendo el problema del gusano barrenador, ya que actualmente en la entidad se registran 48 casos activos y un total de 752 acumulados.

Ante esta cifra, no solamente se han visto afectados animales de ganado, sino también perros, gatos y personas.

De los casos registrados, 10 corresponden a perros, ocho a gatos y tres a personas, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con corte al 12 de agosto, a nivel nacional hay mil 863 casos activos.

Dentro de los primeros cinco lugares de la República Mexicana se encuentran Puebla, con 163 casos; Zacatecas, con 150; Veracruz, con 148; Oaxaca, con 127, y Chiapas, con 120.

En cuanto a los casos acumulados, el país registra 37 mil 388.

De acuerdo con la información publicada por Senasica, Chiapas encabeza la lista con 7 mil 517, seguido de Oaxaca con 4 mil 984, Veracruz con 4 mil 639, Yucatán con 2 mil 719 y Puebla con 2 mil 99.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó el martes 11 de agosto que las personas que ingresen al país con perros y aves provenientes de Estados Unidos deberán presentar un certificado de inspección que garantice que los animales están libres del gusano barrenador del ganado (GBG).

La dependencia indicó que la medida, vigente desde el pasado 3 de agosto, deriva de un acuerdo bilateral entre personal técnico de Senasica y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés), del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El acuerdo busca reforzar las medidas de control del gusano barrenador en ambos países.

La autoridad sanitaria mexicana señaló que el Documento de Inspección de GBG para el Traslado (exportación) debe estar firmado por un médico o médica veterinaria acreditada por la autoridad sanitaria del país de origen.

Además, el certificado tendrá una vigencia de cinco días naturales y deberá indicar que el animal fue inspeccionado y no presenta indicios de infestación por gusano barrenador del ganado.

La Sader precisó que este documento es independiente del Programa Mascota Viajero Frecuente y se suma a los demás requisitos zoosanitarios vigentes para el ingreso de animales de compañía a México.