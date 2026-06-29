México cierra con 143 homicidios último fin de semana de junio del año; dos estados lideran la lista

Durante el pasado fin de semana se cometieron 143 homicidios dolosos en el país, 39 el viernes 26 de junio, 51 el sábado y 53 el domingo 28 del mes, de acuerdo con las cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En este periodo los estados de Chihuahua y Sinaloa se ubicaron en el primer lugar con 19 casos por entidad; en donde destacó que el sábado, con 13 asesinatos en Chihuahua, fue el día con mayor violencia letal en el país.

Le siguió Guanajuato con 11 personas asesinadas en este periodo, Baja California con 10 casos, Estado de México con 9 homicidios dolosos y Tabasco con 8 casos.

El informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales estableció que en la Ciudad de México hubo 7 casos el fin de semana; en Colima, Guerrero y Puebla fueron 6 asesinatos por estado.

En Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas se cometieron 5 asesinatos por entidad; hubo 4 casos en Michoacán; 3 en Oaxaca y Sonora, por estado, y 2 en Chiapas.

De acuerdo con el reporte del secretariado, en 28 días de junio se cometieron mil 128 homicidios dolosos, para un promedio de 40.2 casos por día.