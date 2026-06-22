Fin de semana del Día del Padre registró 121 asesinatos en el país

Durante el pasado fin de semana se cometieron en el país 121 homicidios dolosos, 34 el viernes 19 de junio, 43 casos en sábado y 44 el domingo, cuando se celebró el Día del Padre, de acuerdo con las cifras preliminares del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La compilación realizada por el organismo estableció que, nuevamente, Guanajuato se ubicó como la entidad con mayor violencia letal con 18 personas asesinadas, 10 de ellas durante dos masacres ocurridas en Salamanca y San Luis de la Paz, durante el Día del Padre.

En esta ocasión, la Ciudad de México se ubicó como la segunda entidad más violenta, en este periodo, con 11 víctimas de homicidio doloso, seguida de Tabasco con 10 casos; Chihuahua y el Estado de México con 9 asesinatos, por entidad.

El informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales registró 8 personas asesinadas en Sinaloa, seguido de Baja California con 7 casos y 6 en el estado de Veracruz.

En Chiapas, Jalisco y Oaxaca se cometieron 5 asesinatos, por estado; en Michoacán y Puebla fueron 4 homicidios dolosos; 3 en Tamaulipas; así como 2 casos en Coahuila, Guerrero y Morelos.

El reporte del Secretariado estableció que en los 21 que van de junio, en el país fueron asesinadas 820 personas, para un promedio de 39 casos por día, de acuerdo con las cifras preliminares.