Sheinbaum y Volker Türk se reúnen en Palacio Nacional; abordan desapariciones en México

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llegó la mañana de este miércoles a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro tiene como eje central el análisis de la crisis de desapariciones de personas en el país, uno de los temas prioritarios en la agenda de derechos humanos. De acuerdo con información oficial, Türk llegó a las 9:32 horas e ingresó al recinto histórico por la puerta de Corregidora número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Diálogo sobre derechos humanos en México

La reunión entre la mandataria mexicana y el representante de la Organización de las Naciones Unidas se centra en uno de los temas más sensibles en materia de derechos humanos: las desapariciones en México.

La visita del representante de la Organización de las Naciones Unidas se da en un contexto de creciente atención internacional sobre la situación de personas desaparecidas en México, así como de los esfuerzos del gobierno federal para fortalecer mecanismos de búsqueda, atención a víctimas y acceso a la justicia.

La presencia del Alto Comisionado ocurre en un contexto en el que organismos internacionales han reiterado la importancia de fortalecer las políticas públicas de búsqueda, así como de garantizar la coordinación entre instituciones y el acompañamiento a colectivos de familiares.

Cooperación internacional y derechos humanos

Se prevé que durante el encuentro se aborden mecanismos de cooperación entre el gobierno de México y la ONU en materia de derechos humanos, particularmente en el diseño e implementación de estrategias para atender la problemática de desapariciones.

El Alto Comisionado ha subrayado en distintas ocasiones la necesidad de reforzar las capacidades institucionales, mejorar los sistemas de registro y asegurar investigaciones efectivas que permitan combatir la impunidad.

Por su parte, el gobierno federal ha señalado que mantiene como prioridad la atención a víctimas, el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda y la implementación de acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno. Seguimiento a compromisos internacionales

La reunión también forma parte del seguimiento a los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, así como del diálogo permanente con organismos multilaterales.

La presencia de Türk en el país refuerza la relevancia del tema en la agenda pública y abre la puerta a nuevas recomendaciones y acompañamiento técnico por parte de la ONU.

Alto Comisionado de la ONU en México

El Alto Comisionado de la ONU llegó a México el pasado domingo 19 de abril y a partir de ese día ha tenido reuniones con organizaciones civiles de buscadoras y buscadores de desaparecidos. Además se ha entrevistado con autoridades como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con los líderes de las fracciones parlamentarias en el Congreso.

El Alto Comisionado ha externado que quedó conmovido por los testimonios de los familiares de desaparecidos y ha destacado su fortaleza, entereza y resiliencia ante el drama que viven.

A Palacio Nacional arribaron también el canciller Roberto Velasco; y el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina.

vjcm