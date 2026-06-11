Totalplay lanza su Nuevo Totalplay TV con Dolby Atmos

El próximo Mundial 2026 no sólo se verá diferente, también se escuchará diferente. Con esa visión, Totalplay presentó el Nuevo Totalplay TV, una nueva generación de entretenimiento que combina audio Dolby Atmos, tecnología premium y conectividad avanzada para llevar la experiencia del hogar a un nuevo nivel.

El dispositivo busca transformar la forma en que los usuarios consumen contenido audiovisual mediante una experiencia de sonido más envolvente y precisa.

En conjunto con los altavoces Totalplay Surround, el equipo permite aprovechar las capacidades de Dolby Atmos, tecnología que crea un espacio sonoro tridimensional capaz de reproducir sonidos alrededor y por encima del espectador.

“Hoy las personas esperan sentir el entretenimiento, no sólo verlo o escucharlo. Dolby Atmos permite que películas, deportes, conciertos y videojuegos cobren una nueva dimensión al crear una experiencia de sonido espacial mucho más envolvente y emocional”, afirmó Víctor Méndez, Director para América Latina y México en Dolby Laboratories.

La propuesta tecnológica incorpora además Audio by Bang & Olufsen, una solución que optimiza la calidad sonora para ofrecer mayor claridad en diálogos, mejor balance acústico y una experiencia más inmersiva.

“Estamos entusiasmados de llevar el Audio de Bang & Olufsen a más hogares con el Nuevo Totalplay TV, ofreciendo un sonido envolvente que mejora tanto la experiencia de televisión como la de música para los consumidores”, dijo Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo Comercial y Alianzas Estratégicas en Bang & Olufsen.

Además, integra tecnología de última generación para garantizar una experiencia estable en el consumo de contenidos y servicios de streaming de alta calidad.

Con este lanzamiento, Totalplay busca responder a la evolución de los hábitos de consumo de contenido y a la creciente demanda de experiencias más avanzadas dentro del hogar.

“Estamos orgullosos de apoyar a Totalplay con el Nuevo Totalplay TV y sus bocinas envolventes para ofrecer una experiencia de audio totalmente inmersiva”, señaló Olivier Taravel, Senior Executive VP del Audio Video Solution Business Unit en Sagemcom. “Esta solución todo-en-uno ha cambiado la forma en que los usuarios viven la televisión, haciendo del sonido una pieza central de cada instante. Especialmente en eventos en vivo, donde cada aplauso, nota o jugada se siente más cercana y real. Para los operadores, es una herramienta poderosa para enriquecer su oferta y brindar una experiencia de entretenimiento más atractiva y diferenciada.”

La compañía adelantó que será la primera en México en transmitir partidos del Mundial 2026 con audio Dolby Atmos, permitiendo que los usuarios experimenten una sensación más cercana a la de estar dentro del estadio.

Respaldado por una infraestructura de red 100% fibra óptica, velocidades de hasta 10 mil megas, tecnología WiFi 7 y calidad de imagen 4K UHD, Totalplay continúa apostando por la innovación como eje de su propuesta de valor para los hogares mexicanos, ofreciendo una experiencia de entretenimiento cada vez más completa, conectada y cercana a la emoción de los grandes eventos globales.