FGR y fiscalías estatales aprueban nuevo protocolo para investigar desapariciones

Los temas sobre la homologación de capacidades y procedimientos en materia de desaparición de personas, derechos humanos, capacidades forenses, extorsión, feminicidio, incidencia delictiva y profesionalización, fueron abordados durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que fue presidida por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

El organismo autónomo detalló que, en materia de desaparición de personas, se reconoció que es uno de los principales desafíos para las instituciones de procuración de justicia, por lo que es necesario contar con capacidades especializadas y homologadas de investigación y búsqueda, coordinación interinstitucional y atención integral a víctimas y familias.

Durante la Asamblea de la CNPJ, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se impulsó una Estrategia Nacional de Fortalecimiento Institucional para las fiscalías especializadas en desaparición.

En este rubro se presentó un diagnóstico nacional sobre las capacidades, fortalezas, necesidades y áreas de oportunidad de las fiscalías estatales, con el objetivo de identificar brechas y buenas prácticas; establecer acciones coordinadas para fortalecer la investigación, búsqueda, localización, identificación y atención integral de víctimas y sus familias, se detalló.

Durante el encuentro, las autoridades reconocieron que la desaparición de personas constituye uno de los mayores desafíos institucionales en el país. Especial

Los responsables de las fiscalías estatales y la FGR aprobaron la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, resultado de un amplio ejercicio participativo con familias, colectivos, organismos internacionales y sociedad civil; en el que se establece una metodología nacional, coordinada y con perspectiva de derechos humanos para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, e incorpora como una de sus principales aportaciones un enfoque diferenciado para atender a grupos en situación de vulnerabilidad.

La FGR detalló que en la reunión también se aprobó el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa y Plácido contra México.

También se presentó el Manual de Operaciones de las Fiscalías o Unidades Especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución de la extorsión.

Se presentó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, el cual ya se encuentra en análisis ante la Comisión Permanente del Senado de la República, se indicó, como parte de diversos acuerdos resueltos en la Asamblea.