La posible extradición a Estados Unidos de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, será analizada por la Fiscalía General de la República (FGR) y por el gabinete de seguridad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Lo que sea más conveniente para México, hay que ver qué es mejor para el país y sobre esa decisión, pues tendría que establecerle la Fiscalía y el propio gabinete de seguridad, de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad en el país”, recalcó Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

La FGR dio a conocer que Estados Unidos solicitó la extradición del Chapo Isidro a través de la Corte Federal para el Distrito de Columbia, la cual busca procesarlo por asociación delictuosa, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

"El procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral de la materia, así como los tiempos diplomáticos, serán los que determinarán la viabilidad de su extradición", puntualizó la FGR en un comunicado.

El Chapo Isidro fue detenido en Guasave, Sinaloa, la noche del 20 de noviembre durante un operativo a cargo de una unidad de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional tras haber confirmado su ubicación exacta con el sobrevuelo de drones.

Tras su detención, Meza Flores fue trasladado a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de la FGR y finalmente fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, luego de que una jueza federal le dictará prisión preventiva y ordenara su inmediato traslado.

Durante la audiencia inicial, El Chapo Isidro fue imputado por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, así como delitos contra la salud. Además, cuenta con investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En tanto se resuelve si es extraditado a Estados Unidos, el líder del cártel de Guasave continuará sujeto a las disposiciones de las autoridades de México y será el sábado 28 de noviembre cuando la jueza determinará su situación jurídica al definir si es vinculado o no a proceso.