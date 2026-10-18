FGR destruye 37 mil 318 indicios de 234 expedientes con el uso de documento falso

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó 37 mil 318 evidencias relacionadas con 234 carpetas de investigación y averiguaciones previas por diversos delitos relacionados con el uso de documento falso y ⁠contra la propiedad industrial, piratería.

El organismo autónomo detalló que entre los objetos destruidos destacaron videogramas, fonogramas, ropa deportiva, diversos tipos de documentos de educación media superior falsificados, credenciales para votar, actas de nacimiento, básculas y motores.

También fueron eliminados maletas, mochilas, insignias apócrifas de la Guardia Nacional, calzado, teléfonos celulares, tabletas, piezas para sistemas sísmicos, discos compactos, vapeadores, gorras, cajas de madera, rejas metálicas, entre otros objetos.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de su Fiscalía Federal en la Ciudad de México, estuvo a cargo del procedimiento.

En el mismo participaron elementos del Ministerio Público de la Federación (MPF), personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y verificadores del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.

Se indicó que la diligencia se realizó en las instalaciones de una bodega de objetos en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.