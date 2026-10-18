Plantea Sheinbaum reducir burocracia de sector salud; sistema necesita una revolución digital

Pese a las reuniones semanales con su gabinete de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que siguen habiendo rezagos de los que se ha enterado al dialogar directamente con directivos de hospitales, los cuales deberán ser corregidos.

Las fallas son provocadas por la burocracia, y se magnifican en la distribución de insumos y medicamentos, muchos de los cuales se encuentran en bodega y no llegan a los hospitales, expuso la titular del Ejecutivo desde Campeche.

La presidenta adelantó que la próxima semana presentará una nueva propuesta para digitalizar trámites en el sector salud y que permita que los medicamentos e insumos lleguen a dónde se necesitan sin necesidad de generar papeleos, requerir firmas, entrega física de documentos, etcétera.

Hay muchas cosas que van muy bien, que la gente está contenta y hay otras que necesitamos también atender y una de ellas es el sistema de salud. Una parte grande del problema, bueno, no es el problema, es la solución, vamos a decirlo así: es quitar toda la burocracia”, expuso la titular del Ejecutivo.

Tras su segundo informe de labores, Sheinbaum inició un recorrido por hospitales del sistema IMSS Bienestar, en las que se reúne con directivos, trabajadores y pacientes, quienes le han explicado las carencias que se tienen.

A partir de las denuncias, Sheinbaum decidió que un grupo encabezado por Carlos Ulloa, director de Birmex, realizará un diagnóstico independiente del tema.

Al paso de las semanas, la presidenta reconoció que, si bien se han registrado avances en la reconstrucción del sector salud, aún se adolece de una burocracia que bloquea el avance de las mejoras y para solucionarlo planteó que se realice una “revolución digital”.

Estamos en la era del whatsapp, de la inteligencia artificial, de las plataformas, de la logística, ¿Cómo es que nosotros no podemos modernizar el sistema de salud? Y como decía el presidente López Obrador: me canso ganso que vamos a modernizar todo el sistema de salud.

“Es como una revolución, nada más que es digital. Es una transformación digital para beneficio del pueblo, de eso se trata lo que vamos a hacer”, recalcó Sheinbaum.

Adelantó que la próxima semana se presentará el nuevo sistema digital para mejorar la recepción, registro y distribución de los insumos y medicamentos en el sector salud, de forma similar a cómo funcionan las plataformas digitales de reparto de mercancías.