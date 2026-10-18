Expo UDLAP Otoño 2026: una experiencia en la que más de 5 mil jóvenes descubrieron su futuro profesional

Cholula, Puebla, a 18 de octubre de 2026.- Elegir una carrera profesional significa descubrir intereses, explorar nuevas posibilidades e imaginar el futuro; por eso, la Universidad de las Américas Puebla realizó la Expo UDLAP Otoño 2026, un evento que reunió en su campus a más de 10 mil visitantes, entre estudiantes de preparatoria, familias, docentes y orientadores vocacionales provenientes de diferentes partes de México y del mundo, quienes vivieron en un día la experiencia educativa y los servicios de calidad que ofrece la mejor universidad privada de México.

Desde las primeras horas del sábado 17 de octubre, empezaron a llegar al campus UDLAP los más de 5 mil estudiantes de preparatoria que se encontraban listos para conocer y dar el paso decisivo hacia la excelencia académica, al participar en actividades que les permitieron acercarse a las disciplinas de su interés, conocer las instalaciones y conversar con integrantes de la comunidad universitaria. Los recorridos, talleres y pláticas informativas les ofrecieron una perspectiva de las oportunidades académicas y de desarrollo personal que forman parte de la vida en la Universidad de las Américas Puebla.

Un universo de posibilidades al alcance de su talento

Como parte de este evento, los visitantes conocieron la oferta educativa de la UDLAP, integrada por 50 licenciaturas, 18 maestrías y cinco doctorados, así como sus más de 170 laboratorios especializados, donde los estudiantes de preparatoria pudieron participar y ver cómo la teoría que aprenden en los salones cobra vida y el conocimiento se transforma en experiencia real.

A través de pláticas y talleres de las cinco escuelas que conforman la universidad: Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ciencias, Ingeniería, y Negocios y Economía, los jóvenes conocieron diferentes campos profesionales y exploraron alternativas para orientar su elección académica. Otro de los aspectos que llamó la atención de los visitantes fue la proyección internacional de la Universidad de las Américas Puebla, que cuenta con más de 270 convenios internacionales que ofrecen la oportunidad de ampliar la experiencia universitaria de los jóvenes mediante el intercambio académico.

Excélsior

Un encuentro directo con líderes de excelencia

Como parte del programa de la Expo UDLAP, se llevó a cabo el diálogo con el rector, una actividad que permitió que las familias conversaran de manera cercana con el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, decanos, vicerrectores y directores de la UDLAP, quienes respondieron cada una de las dudas de padres de familia y jóvenes preparatorianos.

Fue así como el rector compartió con las familias información detallada sobre la solidez del modelo educativo, la visión vanguardista de la propuesta académica de la institución y los servicios de clase mundial diseñados para acompañar el éxito de cada estudiante. Asimismo, destacó la importancia de que los jóvenes se preparen para un entorno laboral en constante transformación.

“Ante las transformaciones del entorno laboral, la UDLAP mantiene actualizados sus programas académicos que permiten brindar a sus estudiantes la posibilidad de combinar conocimientos técnicos con habilidades como el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad y la capacidad de adaptación, fundamentales para que respondan a los nuevos desafíos profesionales”, expresó el Dr. Luis Ernesto Derbez.

UDLAP, un lugar donde la pasión encuentra su hogar y los sueños cobran vida

Porque la universidad no es solo un lugar al que vas, es una etapa que te transforma para siempre, los asistentes también participaron en actividades que reflejan el espíritu multicultural y la formación y experiencia integral que ofrece la institución a sus estudiantes. Ejemplo de ello fueron las presentaciones de los equipos representativos deportivos y culturales. También se llevaron a cabo concursos de conocimientos y habilidades, así como actividades que pusieron a prueba cuánto conocían los visitantes de la UDLAP.

Más allá de conocer la oferta académica de la universidad, la Expo UDLAP Otoño 2026 brindó a los jóvenes la oportunidad de ser parte de una comunidad comprometida con la excelencia académica y la formación de profesionales preparados para contribuir a su entorno. ¡No esperes más, hazle espacio a lo que te mueve y únete a la excelencia académica de la Universidad de las Américas Puebla!

Si quieres conocer cómo se vivió la Expo UDLAP 2026, observa este video: