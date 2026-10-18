Iglesia católica advierte sobre el odio en redes y pide frenar la polarización

Si una de las principales demandas de los mexicanos es recuperar la paz en sus comunidades, es necesario comenzar a construirla desde las conversaciones cotidianas. El insulto y la descalificación no son caminos para combatir el odio ni para fomentar el respeto entre quienes piensan diferente, advirtió la Iglesia católica.

Al iniciar este domingo la Megamisión 2026, la Iglesia retomó el llamado del papa León XIV a “reparar las redes sociales” y convertirlas en espacios que superen la polarización y la división, en lugar de privilegiar el escándalo y los insultos para ganar seguidores.

La paz que deseamos para nuestras calles nace de construirse en nuestras conversaciones. Ninguna convicción religiosa se fortalece mediante el insulto, y ninguna diferencia justifica convertir a otra persona o a una religión en objeto de desprecio”, señaló la reflexión difundida este 18 de octubre por el medio de comunicación católico Desde la Fe.

El texto explicó que “reparar las redes” significa reconocer la dignidad de cada persona, independientemente de sus ideas o creencias, y comprender que la misión digital no debe centrarse en ganar discusiones ni acumular seguidores, sino en abrir caminos para el encuentro.

Aunque reconoció que las redes sociales han ampliado las posibilidades de comunicación, la Iglesia advirtió que estos espacios también se han convertido, en muchas ocasiones, en escenarios de burlas, descalificaciones y ataques personales.

En particular, alertó sobre las agresiones relacionadas con las creencias religiosas y sostuvo que la defensa de la fe no debe recurrir al odio.

Hay quienes aprovechan la escasa regulación de los espacios digitales para convertir la confrontación en un espectáculo del que incluso obtienen beneficios económicos, mientras hacen de las creencias religiosas un motivo de escarnio. En ocasiones, pareciera que provocar indignación genera más atención que promover el entendimiento”, reprochó el editorial.

La Iglesia reconoció que este panorama representa un desafío para la fe, pues exige mantener su presencia en espacios donde se ha debilitado la capacidad de escuchar y dialogar.

Sin embargo, consideró que el verdadero reto no consiste en responder a cada provocación ni en imponer convicciones, sino en demostrar, mediante el testimonio, que es posible defender la verdad sin recurrir a la violencia.

Megamisión 2026 busca construir la paz desde las comunidades

La Megamisión 2026 se llevará a cabo del 18 de octubre al 22 de noviembre, con el propósito de atender diversas problemáticas en las comunidades de la Arquidiócesis de México.

En esta edición, las actividades estarán enfocadas en cuatro ejes: construcción de paz, defensa de la vida, ecología y, por primera vez, misión digital.

La iniciativa busca contribuir a transformar la vida de quienes enfrentan situaciones difíciles y tender la mano a quienes lo necesitan mediante distintas acciones comunitarias y de acompañamiento.

Con la incorporación de la misión digital, la Iglesia busca llevar su labor evangelizadora a las plataformas sociales y promover en ellas una convivencia basada en el respeto, el diálogo y el reconocimiento de la dignidad humana.