Con tanque lleno; hombre ocultaba 117 kilos de cocaína en el depósito de combustible de su tractocamión

Un hombre identificado como Héctor Gutiérrez fue descubierto cuando transportaba 117 kilogramos de presunta cocaína ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión, en un punto fronterizo del estado de Chiapas.

De acuerdo con la información dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, agentes de Aduanas de México detectaron los paquetes confeccionados que se encontraban escondidos en los depósitos de combustible de la unidad de carga.

Las imágenes difundidas muestran que los envoltorios tenían impreso el logotipo de la marca de lujo Dolce & Gabbana, un distintivo que resaltaba en los paquetes asegurados por las autoridades.

Tras el hallazgo, el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia a la que fue turnado para las investigaciones correspondientes y el seguimiento legal de los hechos.

Hasta el momento, la información difundida señala que el aseguramiento se realizó durante una revisión en un punto fronterizo de Chiapas. No obstante, será la autoridad ministerial la encargada de determinar las circunstancias del traslado de la sustancia, así como la posible responsabilidad legal del hombre señalado.

El caso vuelve a poner atención en los métodos utilizados para ocultar presuntas sustancias ilícitas en vehículos de carga, cuyos compartimentos pueden ser empleados para intentar evadir los controles de inspección en los cruces fronterizos.