FGR asegura tigres de bengala, un ocelote y 32 caballos en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de cateo en un inmueble del municipio de Victoria de Durango, Durango, como parte de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por un elemento de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la indagatoria, el integrante de la corporación federal reportó que, durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la localidad de Aquiles Serdán, observó la presencia de personas armadas y animales exóticos.

A partir de esos hechos, personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su delegación de Durango, integró la carpeta correspondiente. Posteriormente, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez la autorización para intervenir el domicilio señalado.

Había tres tigres de bengala, un ocelote y un lince. Especial

Durante el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron tres tigres de bengala, un ocelote y un lince. También fueron localizados 32 equinos, entre caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro.

En el lugar, las autoridades federales también aseguraron cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila.

Los ejemplares de fauna silvestre quedaron bajo resguardo del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre en Durango, mientras que los equinos fueron entregados a la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, a través de la Policía Montada.

El inmueble quedó a disposición de la Fiscalía Federal en Durango, que continuar