Coordinar inteligencia entre gobiernos fortalece investigaciones: FGR

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno se ha convertido en un factor clave para fortalecer el combate a la inseguridad, al permitir un mayor número de detenciones, aprehensiones, vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias.

Durante una reunión con servidores públicos estatales y mandos militares en Tlaxcala, Godoy Ramos sostuvo que el objetivo común es integrar carpetas de investigación sustentadas en labores de inteligencia y en el intercambio oportuno de información.

Todos perseguimos un solo objetivo: que las carpetas de investigación estén integradas con labores de inteligencia. Al compartir información hemos obtenido indagatorias sólidas y sentencias ejemplares”, puntualizó.

La funcionaria federal señaló que este esquema forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las Mesas para la Construcción de Paz y Seguridad, mecanismos que, dijo, han permitido pasar a una coordinación real entre instituciones.

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Al organizarnos, planeamos, diseñamos, investigamos y ejecutamos acciones directas”, expresó ante autoridades de la entidad.

Godoy Ramos destacó que la fuerza del Estado se encuentra alineada bajo una estrategia nacional y un andamiaje jurídico sólido. Agregó que la suma de capacidades institucionales ha permitido combinar la investigación ministerial con labores de inteligencia.

De acuerdo con la fiscal general, los resultados se han visto reflejados desde que gobernadores y gobernadoras acuden a las reuniones del Gabinete de Seguridad para exponer sus problemáticas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR.

La coordinación, sostuvo, ha contribuido a reducir los índices delictivos mediante la suma de habilidades, programas y objetivos entre las distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia.

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Como parte de su visita, la titular de la FGR recorrió las instalaciones de la Fiscalía Federal en Tlaxcala, donde dialogó con personal operativo y sustantivo. Ahí reconoció el trabajo realizado para elevar los niveles de productividad.

Mi compromiso es estar cerca del personal de las 32 Fiscalías Federales y las 93 subsedes desplegadas en todo el país, pues son ustedes el primer contacto con la ciudadanía”, señaló.

En el encuentro participaron David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR); María Esther Nolasco Núñez, fiscal federal en Tlaxcala; Luisa Alejandra Galván Frías, subdelegada de Procedimientos Penales, y Luis Alberto González Hernández, coordinador regional Zona Centro de la Agencia de Investigación Criminal.

También asistieron el general de brigada José Mario Vega Hernández, comandante de la 23/a Zona Militar; el general brigadier Miguel Ángel Aragón Vásquez, coordinador de la Guardia Nacional en Tlaxcala; Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno estatal; Alberto Martín Perea Marrufo, secretario de Seguridad Ciudadana, y Ernestina Carro Roldán, fiscal general de Justicia del Estado.