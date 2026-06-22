FGR asegura autos de lujo blindados, armas y cartuchos en Durango

Gómez Palacio, Durango.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Durango aseguró siete vehículos de lujo blindados y una cuatrimoto, además de armas y cartuchos.

La dependencia federal informó que entre lo incautado se encuentran dos armas de fuego, 183 cartuchos de diferentes calibres, 19 cargadores, nueve abastecidos de diferentes calibres y 10 más desabastecidos de diferentes calibres.

Además, se aseguraron 10 cintas de eslabones metálicos, un portacargador, tres cascos tácticos tipo militar, dos chalecos tácticos con placas balísticas, siete vehículos y una cuatrimoto.

Fue a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) donde el agente del Ministerio Público de la Federación recibió una denuncia anónima vía telefónica por parte de una persona que refirió que en la colonia General Felipe Ángeles, de la capital, específicamente en un lugar tipo hacienda, se ve entrar y salir camionetas blindadas, polarizadas y sin matrículas.

FGR Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad inició las investigaciones y obtuvo del juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado la orden de cateo, la cual fue ejecutada por el agente del Ministerio Público Federal (MPF).

En la diligencia judicial participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales.

El domicilio quedó a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes.