FGR asegura armas, cartuchos, cargadores y equipo táctico en inmueble de Durango

Un nuevo cateo se registró en un domicilio de Durango capital donde presuntamente se cometían actos delictivos.

La acción judicial obedece a una denuncia ciudadana ante la dependencia federal.

Fue a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA), donde personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado recibió una llamada telefónica donde ciudadanos informaron que, en un inmueble ubicado en la colonia Nuevo Garabitos, municipio de Durango, se encontraban personas armadas.

El agente del Ministerio Público de la Federación inició la investigación ejecutando la orden de cateo, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados.

Durante la ejecución de la Técnica de Investigación, las autoridades aseguraron un rifle, ocho cargadores para arma larga, 35 cartuchos de diversos calibres, 24 casquillos, dos chalecos tácticos, 13 cascos tácticos y balísticos, cinco chalecos de protección balística, siete placas de protección balística, un juego de placas vehiculares, documentos diversos, una base metálica para vehículo para empotramiento de arma larga y un inmueble.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) brindaron seguridad perimetral.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, para continuar con las investigaciones correspondientes.