FGR asegura cinco “monstruos” en Guasave, Sinaloa

Durante un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia San Fernando en Guasave, Sinaloa, fueron asegurados cinco vehículos con blindaje artesanal, de los denominados “monstruos”.

El organismo autónomo informó que, en días pasados, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) notificaron al Ministerio Público Federal (MPF) que, al realizar recorridos de vigilancia en la colonia mencionada, se detectó una bodega, en cuyo interior se apreciaron un cargador con cartuchos y los vehículos.

Ante esta situación, los elementos del Ejército Mexicano montaron un operativo para resguardar el lugar.

Una vez que la Fiscalía dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) obtuvo la orden de cateo, fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con peritos especializados de la institución.

El saldo del operativo de cateo fue el aseguramiento de cargadores y cartuchos para arma de fuego; así como cinco vehículos con blindaje artesanal, además del inmueble.

La FGR indicó que los indicios asegurados fueron puestos a disposición del MPF, para continuar con la integración de la carpeta de investigación, por ilícitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lo que resulte.