FGR asegura 3 mil 500 por ciento más de piratería en un año
Durante operativos realizados en el último año, en contra de la venta de productos pirata, la FGR aseguró 3 mil 500 por ciento más de mercancía de este tipo
Durante operativos realizados en el último año, en contra de la venta de productos pirata, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 3 mil 500 por ciento más de mercancía de este tipo, a través de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP).
El organismo autónomo, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, detalló que de enero a la primera semana de junio de 2025 fueron asegurados 259 mil 107 productos falsificados; y en el mismo periodo de 2026, la cifra aumentó a nueve millones 317 mil 464.
Se detalló que, en 2026 se han cumplimentado cinco de las seis órdenes de aprehensión obsequiadas por los jueces federales y el Ministerio Público de la Federación (MPF) acumula 11 vinculaciones a proceso por introducción, distribución y/o venta de productos pirata.
La FGR explicó que, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, se reafirmó el compromiso con la defensa de la creatividad y la innovación, así como con el fortalecimiento de la economía formal en el país.
Señaló que este fenómeno criminal no sólo afecta a las empresas y creadores, también pone en riesgo la salud y la seguridad de las personas, con productos de uso personal, medicamentos, cigarros, bebidas, juguetes u otros bienes.
El órgano autónomo indicó que mantiene acciones permanentes para investigar y combatir estos delitos en coordinación con las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno, la industria del entretenimiento y la Policía Cibernética, entre otras autoridades.