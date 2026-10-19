FGE de Chihuahua informa sobre el proceso legal contra César J.M. 

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, ofreció un mensaje informativo para detallar el avance del proceso judicial que la dependencia sigue en contra de César J.M. por los hechos registrados en abril en El Pinal, ubicado en el municipio de Morelos.

Loya Chávez detalló que el pasado 17 de octubre se cumplimentó la orden de aprehensión emitida por un juez de control debido a la probable responsabilidad del imputado en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Durante la audiencia inicial, tras la formulación de la imputación y la exposición de los antecedentes de investigación y las pretensiones de la Fiscalía, la defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional con el fin de que se resuelva la situación jurídica de César J.M..

En el momento procesal correspondiente, la representación social solicitó la medida cautelar de prisión preventiva fundamentada en el análisis de los riesgos procesales; sin embargo, la autoridad judicial determinó la aplicación de medidas cautelares distintas. Estas medidas consisten en la prohibición de salir del estado y del país, la obligación de entregar su pasaporte mexicano y su visa americana, la prohibición de comunicarse con testigos y la presentación periódica ante la autoridad vigilante una vez al mes. Asimismo, se fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo jueves a las 10:00 horas.

El funcionario estatal reiteró el respeto a la determinación judicial y señaló que el proceso en Chihuahua sigue su curso. No obstante, dio a conocer un hecho adicional: minutos después de haber concluido la audiencia, fue informado de que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal en contra de César J.M., por lo que ahora se encuentra en custodia federal. Loya Chávez puntualizó que se trata de un proceso distinto que corresponde a la instancia federal y a un juez federal, y aseguró que se informará oportunamente sobre los avances de este caso.