Exfiscal de Chihuahua detenido por caso de agentes de la CIA es investigado por otros temas: Sheinbaum

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, a quien le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en su contra este fin de semana cuando fue capturado en el estado -una de ellas del orden local y la otra en el ámbito federal por traición a la patria tras haber sido señalado como el principal responsable de haber permitido la operación de agentes de Estados Unidos sin autorización en un operativo en la Sierra Tarahumara en el que el Ejército desmanteló un narcolaboratorio-, es investigado por otros delitos, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria destacó el actuar de las autoridades de Chihuahua, las cuales procedieron contra Jáuregui Moreno derivado de la investigación que se abrió por la operación de agentes de la CIA en dicho operativo sin haber informado a autoridades federales y sin seguir el protocolo que marca la ley.

“Qué bueno que la Fiscalía de Chihuahua reconoce y procede en contra de un fiscal que violó la ley porque si alguien tiene la responsabilidad de procurar la justicia son ellos mismos, los y las fiscales”, dijo la mandataria, quien agregó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos se abrió una carpeta de investigación por parte de las autoridades de ese estado, las cuales trabajaron conjuntamente con la Fiscalía General de la República (FGR).

La presidenta calificó al exfiscal como “muy irresponsable” no sólo por haber permitido la intervención de agentes extranjeros y violar la ley, sino por la manera en que se procedió, ya que el traslado hacia el lugar en el que se encontraba el narcolaboratorio se realizó durante la noche y derivó en un accidente en el que dos de estos agentes estadunidenses perdieron la vida.

Exfiscal de Chihuahua es investigado por otros delitos

El exfiscal de Chihuahua no sólo está acusado de delitos contra servidores públicos en el ámbito local y de traición a la patria a nivel federal, sino que también es investigado por otros delitos, así lo reveló la mandataria, quien no precisó cuáles son esas otras carpetas de investigación o temas por lo que es indagado el exfuncionario.

“Por lo que me informa la fiscal (Ernestina Godoy), todavía no terminan esas investigaciones porque siguen investigando a este exfiscal en otros temas también, por su participación en otros temas que ya tendrá que informar la fiscalía”, dijo Sheinbaum Pardo.

Al respecto del caso, la mandataria recordó a los fiscales que la responsabilidad que tienen “es enorme”, ya que deben acabar con la impunidad junto con el Poder Judicial, por lo que deben de ser “un ejemplo ante la sociedad”.

“Hay que seguir observando este tema y sencillamente garantizar por soberanía, por cumplimiento de la ley, pues que cualquiera que quiera tener relación o cualquier gobierno extranjero en materia de seguridad pueda ceñirse e a los protocolos y avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, puntualizó.

César Jáuregui Moreno fue detenido el sábado por parte de agentes de Chihuahua cuando se trasladaba en un vehículo sobre el puente de la avenida La Cantera, en el cruce con la calle Washington, en la capital del estado.

El exfiscal fue detenido por ejercicio ilegal de la función pública y coalición, delito que le es imputado por las autoridades de Chihuahua, mientras que a nivel federal la FGR lo señala de traición a la patria al haber permitido a agentes de Estados Unidos actuar en el país sin autorización, por lo que será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Además de Jáuregui Moreno, en este caso también hay una orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía de Chihuahua contra exfiscal especial y exdirector la Agencia Estatal de Investigación, Guillermo Arturo Zuany Portillo, por falsedad ante las autoridades y quien actualmente se encuentra prófugo.