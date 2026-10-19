Trump ha planteado participar en producción del sector petrolero: Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado interés en participar en activos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero la presidenta Claudia Sheinbaum le ha respondido que la Constitución mexicana y las leyes del sector energético impiden conceder derechos petroleros en los términos planteados.

La mandataria confirmó este lunes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que el tema ha surgido en sus conversaciones con Trump. Sin embargo, rechazó que el mandatario estadounidense haya condicionado la firma del acuerdo comercial entre ambos países a cambio de obtener participación en la petrolera estatal.

No a cambio (de firmar), pero sí ha planteado en algunos momentos que si puede ayudar, él lo plantea así, en la producción de petróleo y en todos los casos hemos sido claros: 'presidente Trump, aquí hay una Constitución y unas leyes y entonces, aquí no se pueden dar derechos de petróleo'”, sostuvo Sheinbaum.

La declaración coloca al sector petrolero mexicano en el centro de las conversaciones bilaterales, en un momento en que México y Estados Unidos revisan sus condiciones comerciales y mantienen diferencias sobre energía, aranceles y acceso a los mercados.

Sheinbaum descarta entregar derechos petroleros

La presidenta insistió en que el marco jurídico mexicano establece límites a la participación extranjera en la propiedad y los derechos sobre los hidrocarburos. Por ello, explicó que la posibilidad de colaboración con compañías estadounidenses no implica entregarles activos de Pemex ni concederles derechos petroleros en los términos que, según relató, ha planteado Trump.

La mandataria distinguió entre esa posibilidad y los contratos que sí permite la legislación mexicana. Bajo esos mecanismos, empresas estadounidenses pueden participar en actividades de la industria petrolera como contratistas de Pemex, sin que ello signifique necesariamente que adquieran derechos sobre los hidrocarburos.

Sheinbaum recordó que compañías de Estados Unidos han trabajado durante décadas en proyectos vinculados con la industria petrolera mexicana mediante distintos esquemas contractuales.

La diferencia, explicó, radica en que una colaboración empresarial dentro del marco legal vigente no equivale a otorgar derechos sobre el petróleo mexicano.

Trump interesado en aumentar las compras de gas natural

Además de su interés en la producción petrolera, Trump ha solicitado a México que incremente las compras de gas natural estadounidense, según reconoció Sheinbaum.

La presidenta señaló que esta petición sí ha formado parte de las conversaciones relacionadas con la negociación de los aranceles que Estados Unidos aplica a productos mexicanos.

El tema tiene implicaciones para la relación energética entre ambos países, debido a la dependencia mexicana del gas importado desde Estados Unidos, utilizado principalmente para la generación eléctrica y distintas actividades industriales.

Un eventual aumento de las compras tendría que evaluarse frente a las necesidades de consumo de México, la capacidad de suministro y las condiciones económicas de los contratos.

A diferencia de la discusión sobre los activos de Pemex, que Sheinbaum vinculó con los límites constitucionales, la petición de adquirir más gas natural se inserta en las negociaciones comerciales y energéticas entre los dos gobiernos.