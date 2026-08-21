Fernando 'N' es llevado al Altiplano tras llegar a México 

La aeronave Gulfstream G450, matrícula AMT-205, de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), que trasladó a México al ex servidor público Fernando “N”, aterrizó a las 03:25 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que autoridades argentinas determinaran su expulsión de ese país.

Tras el descenso de la aeronave y una vez concluidos los procedimientos migratorios correspondientes, Fernando “N” quedó bajo custodia de autoridades federales y fue sometido a una valoración por parte de un médico legista para certificar sus condiciones físicas.

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que el ex funcionario se encontraba en buen estado de salud, por lo que se autorizó continuar con su traslado hacia el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.

Traslado de Fernando "N" Foto: Especial

Bajo un dispositivo de seguridad discreto, Fernando “N”, esposado y resguardado por elementos de Infantería de Marina, fue conducido hasta un helicóptero de la FGR, que despegó con dirección al penal federal de máxima seguridad.

El operativo fue realizado durante las primeras horas de este viernes, con el objetivo de poner al ex servidor público a disposición de la autoridad judicial que lo reclama. Está previsto que sea presentado ante el juez correspondiente a las 08:00 horas.

Por separado, la Fiscalía General de la República confirmó, mediante un comunicado, el arribo de Fernando “N” a territorio nacional después de su expulsión de Argentina.

La institución federal informó que el ex funcionario estaría posiblemente relacionado con una compleja estructura criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible.

Para concretar su traslado a México, la Semar dispuso una aeronave oficial en la que viajaron servidores públicos del Ministerio Público de la Federación y personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes participaron en las diligencias necesarias para su entrega y retorno al país.

Con su ingreso al Altiplano, Fernando “N” quedará formalmente a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, donde se determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento penal.