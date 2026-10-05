Dan 29 años de cárcel a sujetos que dispararon contra edificio de FGR en Tijuana

Un juez federal condenó a 29 años de prisión y al pago de 125 mil 088 pesos por los daños, a Luis Gerardo Lara Vidrio y Jesús Ángel Rodríguez Clemente, quienes en noviembre de 2023 dispararon con armas de fuego al edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), en Tijuana, Baja California.

El órgano autónomo informó que con la aportación de evidencias y tras varios procedimientos, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad, obtuvo la sentencia.

A Lar Vidro y Rodríguez Clemente se les encontró penalmente responsables de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

También se les impuso la pena por los delitos de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, en grado de tentativa; con la agravante por haber sido cometidos en perjuicio de servidores públicos, así como por daño en propiedad ajena.

De acuerdo con las evidencias presentadas, los sentenciados se colocaron frente a las instalaciones de la FGR, donde se encontraba personal de guardia y otros servidores públicos desempeñando sus funciones, y efectuaron detonaciones de arma de fuego, ocasionando daños.

Los agresores emprendieron la huida, pero fueron ubicados y detenidos con el apoyo del sistema de monitoreo de cámaras estatales y municipales.

Al momento de su captura, los procesados tenían en su poder un arma de fuego semiautomática tipo carabina y cartuchos útiles.