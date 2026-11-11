La IA pone a prueba a las universidades: deben enseñar a pensar, no sólo a responder

Si una máquina puede responder en segundos preguntas que antes exigían horas de estudio, ¿para qué sirve hoy una universidad? Para enseñar a pensar, distinguir información de conocimiento y evitar que los estudiantes deleguen su capacidad de razonar en la inteligencia artificial, planteó Fernando Batista Jiménez, nuevo rector de la Universidad Panamericana, Campus México.

Al asumir el cargo, advirtió que las herramientas de inteligencia artificial están obligando a replantear el sentido de la educación superior. Tener respuestas al alcance de la mano no significa comprenderlas, y utilizar una herramienta tecnológica no debe confundirse con entregarle el propio pensamiento.

“Una universidad enseña a preguntar. Enseña a distinguir. Enseña a argumentar. Enseña a escuchar una objeción y reconocer que quizá tenga razón quien la formula”, afirmó.

El nuevo rector señaló que cualquier joven lleva hoy en el bolsillo herramientas capaces de ofrecer explicaciones sobre casi cualquier asunto en cuestión de segundos. Por ello, advirtió que las instituciones educativas no pueden limitarse a transmitir información.

“Si una universidad fuera solamente un lugar al que se acude para recibir información, tendríamos motivos para preocuparnos”, sostuvo.

La advertencia no se limita al avance tecnológico. Batista Jiménez incluyó entre los desafíos de las universidades la polarización social, la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones. Consideró necesario preservar espacios donde sea posible discutir con quien piensa distinto sin convertirlo en enemigo y distinguir lo verdadero de lo falso en una época en la que producir y difundir contenidos verosímiles es cada vez más sencillo.

También planteó que las instituciones de educación superior deben romper las fronteras entre disciplinas. Los problemas actuales, dijo, no caben en los organigramas de las facultades: la medicina necesita dialogar con la filosofía, el Derecho y la ingeniería; la tecnología, con la ética y las ciencias humanas, y la empresa, con el conocimiento de las personas y la sociedad.

“Tenemos que conseguir que se encuentren”, afirmó al referirse a profesores e investigadores de distintas áreas.

Para Batista Jiménez, la tarea de las autoridades universitarias no consiste en imponer cuáles deben ser las preguntas ni en proporcionar respuestas anticipadas, sino en generar las condiciones para que estudiantes y académicos investiguen, cuestionen y debatan con rigor, libertad y responsabilidad.

En su primer mensaje como rector, también defendió que la formación universitaria no debe reducirse a preparar profesionistas técnicamente competentes. Sostuvo que la excelencia académica debe ir acompañada de una formación integral y de una organización que coloque a las personas en el centro.

“Los procesos deben estar al servicio de las personas y de la tarea universitaria, y no las personas al servicio de los procesos”, expresó.

La rectora general de la Universidad Panamericana, Fernanda Llergo, llamó a revisar qué puede aportar la institución ante los desafíos del país en educación, justicia social, salud y vida cívica, así como frente a las transformaciones científicas y tecnológicas que están modificando las profesiones y el mundo laboral.

Sostuvo que la excelencia académica, el diálogo entre fe y razón y la formación integral son parte de un compromiso con la dignidad de la persona y el bien común. La institución, dijo, debe mirar hacia el futuro con capacidad de innovación, sin perder la identidad que le dio origen.

La ceremonia marcó también la salida de Santiago García, quien encabezó el Campus México durante casi 12 años. En su despedida, planteó que gobernar una universidad es distinto a dirigir una empresa: mientras esta última busca maximizar su valor económico, la institución educativa debe ampliar el alcance de su misión y generar condiciones para que las personas desarrollen su potencial.

Batista Jiménez llega a la Rectoría del Campus México después de ocupar la dirección y el decanato de la Facultad de Derecho de la propia universidad, además de la Secretaría General del campus. Su trayectoria en el servicio público incluye cargos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde fue quinto visitador general, y actualmente también imparte clases en la Facultad de Derecho de la UNAM.

La Universidad Panamericana se encamina a cumplir 60 años de su fundación. En ese contexto, la rectora general convocó a la comunidad a revisar el legado de la institución y renovar su capacidad de innovación.