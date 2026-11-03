Episcopado Mexicano nombra a la mexicana Saray Montiel al frente de Comunicación y Prensa

El Vaticano no es el único lugar donde la Iglesia católica decidió confiar a una mujer mexicana y laica la comunicación social de la institución religiosa que agrupa a más de mil 400 millones de personas en el mundo.

En México, la alta jerarquía católica designó a Leidy Saray Montiel Montes como directora del Departamento de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a quien le tocará encabezar y dirigir toda la difusión de la inminente visita del papa León XIV a México en 2027, tal como lo dio a conocer la jefa de prensa del Vaticano, María Monserrat Alvarado, este martes, en uno de sus primeros encuentros con los periodistas de la fuente vaticana.

Saray Montiel es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la UNAM. Antes de asumir su nueva responsabilidad, estuvo a cargo de la comunicación pastoral de la Arquidiócesis Primada de México, donde se especializó en comunicación digital, una de las áreas identificadas por la Iglesia católica para la evangelización moderna.

La designación de Saray Montiel como directora del Departamento de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) habla de los tiempos que se viven al interior de la Iglesia católica en todo el mundo y también en México.

Sin embargo, no es la primera vez que una mujer mexicana y laica se encuentra al frente de la comunicación social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues, de 2016 a 2021, Janet Pedraza Delgadillo dirigió el mismo departamento.

Marilú Esponda, comunicóloga por la Universidad Panamericana, también dirigió la comunicación social de la CEM de 2009 a 2012.