Familia LeBaron denuncia impunidad a siete años de la masacre en Sonora

Integrantes de la familia LeBaron denunciaron que el crimen de tres madres y seis niños, quienes fueron acribillados a balazos por sicarios en la sierra entre Sonora y Chihuahua, permanece impune.

En un video publicado en sus redes sociales, Adrián LeBaron dijo que las camionetas donde viajaban sus familiares fueron rafagueadas por más de 100 gatilleros, pero que nadie ha sido sentenciado por su responsabilidad en la masacre.

“Hace siete años masacraron a mi hermana y a mis sobrinos, en ese momento se contabilizaron más de 440 casquillos, en ese terrible episodio participaron arriba de 100 sicarios, y hoy día hasta la fecha no se ha sentenciado a ninguna persona por ese crimen, parece que está ganando la impunidad y la ceguera”, aseguró Adrián LeBaron.

Fue la madrugada del 4 de noviembre de 2019 cuando una caravana de familias Langford, Miller, Johnson y LeBaron viajaba desde el poblado Las Moritas, en Bavispe, Sonora, hacia la comunidad LeBarón, en Chihuahua, pero en el trayecto fue emboscada por sicarios que las acribillaron con rifles de asalto.

En las camionetas viajaban tres mujeres con 15 menores de edad. En el ataque murieron las tres madres y seis de sus hijos; entre las víctimas había unos gemelos de meses de nacidos. Nueve menores sobrevivieron, pero algunos resultaron gravemente heridos de bala.

Hasta la fecha, las autoridades mexicanas han detenido a un total de 36 personas vinculadas a la red criminal responsable de la masacre de la familia LeBaron en Bavispe. Sin embargo, la gran mayoría de estas capturas corresponden a cargos de delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, mas no por homicidio calificado.

Del total de detenidos, solo nueve personas enfrentan acusaciones formales de manera directa por el asesinato de las tres mujeres y seis niños. El resto de los implicados han sido procesados por delincuencia organizada o delitos contra la salud debido a su pertenencia a la facción criminal de La Línea (brazo armado del Cártel de Juárez).

Fidencio Alejandro González Esparza, alias "El Janos", fue condenado en junio de 2023 a 12 años de prisión únicamente por delincuencia organizada. El juicio penal en su contra por el delito de homicidio calificado continúa pendiente y su audiencia intermedia fue formalmente pospuesta hasta marzo de 2027.