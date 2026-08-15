Faltan 4 de cada 10 aspirantes a la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocó a 4 mil 697 aspirantes para repetir de manera presencial el examen de ingreso a licenciatura en sus primeras dos sedes, pero apenas 2 mil 611 terminaron presentándose: 55.6%.

Es decir, cuatro de cada 10 convocados no llegaron a realizar la prueba.

El caso más extremo se registró en Oaxaca, donde la ausencia superó la mitad del padrón: mil 26 de los mil 920 convocados no presentaron el examen, equivalente a 53.4%. Sólo 894 acudieron.

En León, aunque la asistencia fue mayor, también quedó fuera una proporción importante: mil 60 de los 2 mil 777 convocados no se presentaron, 38.2%. Acudieron mil 717.

Pero las cifras muestran que la participación se fue reduciendo desde el trámite previo al examen

De los 4 mil 697 convocados en ambas entidades, 3 mil 390 descargaron su cita, mientras que mil 307 ni siquiera completaron ese paso: 626 en León y 681 en Oaxaca.

Y entre quienes sí obtuvieron cita, 779 tampoco llegaron a presentar el examen. Es decir, casi uno de cada cuatro aspirantes que ya había descargado su cita terminó ausentándose.

En León, 2 mil 151 aspirantes descargaron su cita y mil 717 acudieron: 79.8% de quienes tenían cita sí se presentó. En Oaxaca, mil 239 obtuvieron cita y 894 acudieron, una asistencia de 72.2%.

En conjunto, el proceso terminó así: de cada 100 aspirantes convocados en León y Oaxaca, 72 descargaron su cita y sólo 56 terminaron presentando el examen.

La diferencia entre las sedes es significativa. Oaxaca tuvo 15.2 puntos porcentuales más de inasistencia que León: 53.4 frente a 38.2%.

Pese al nivel de ausentismo, la Universidad Nacional Autónoma de México reportó que la aplicación concluyó “sin contratiempos”.

Los aspirantes resolvieron 120 reactivos en formato digital, mediante una tableta sin conexión a internet y bajo supervisión presencial permanente.

El examen de control presencial continuará este domingo 16 de agosto en Tijuana, donde fueron convocados 518 aspirantes, y del 17 al 19 de agosto en la Ciudad de México, sede que concentra a 53 mil 568 convocados.

En total, 58 mil 783 aspirantes fueron llamados a presentar el examen de control presencial, luego de la controversia generada por la aplicación en línea del Concurso de Selección 2026-2027.

Hasta el último corte reportado por la UNAM, 46 mil 83 aspirantes convocados habían descargado su cita, por lo que 12 mil 700 aún no habían completado este trámite.

La cifra, sin embargo, no puede considerarse como definitiva, debido a que Tu Sitio permanecía abierto. Será hasta el cierre de las aplicaciones cuando pueda conocerse cuántos aspirantes finalmente se presentaron al examen.