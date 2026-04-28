Fallecen tres personas por golpe de calor en diversos estados del país

Las altas temperaturas que se sienten en el país han traído como consecuencia la muerte de tres personas y el registro de 166 pacientes que tuvieron que ser atendidos por diversas afectaciones a su salud.

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, los tres decesos fueron resultado de un golpe de calor por lo que la letalidad observada es del 1.8%. Campeche, Quintana Roo y Sonora, son las entidades en las que ocurrieron cada una de las defunciones.

¿Cuántos estados han notificado casos?

El informe semanal de daños a la salud por temperaturas naturales extremas con corte al 22 de abril, confirmó que se registraron 166 casos de personas que recibieron atención por afectaciones debido a las altas temperaturas.

Hasta el momento, 20 estados del país han notificado casos y con 36, Jalisco encabezó la lista de las 6 entidades con más pacientes, es decir, con el 21.7 % del total. Le siguieron Morelos que reportó 18; Tabasco con 16; Oaxaca y Sonora con 14 casos cada uno.

Durante la semana epidemiológica número 15, el golpe de calor fue la afección más frecuente con 77 reportes, le siguió la deshidratación con 73 casos cada uno. A lo cual, se sumaron 16 pacientes que fueron atendidos por quemaduras.

El golpe de calor es una urgencia médica que ocurre cuando la temperatura corporal sube súbitamente a más de 39 o de 40 grados. Cuartoscuro

¿Cuáles son los síntomas de golpe de calor?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el golpe de calor, que ya ocasionó tres muertes en el país, es una urgencia médica que ocurre cuando la temperatura corporal sube súbitamente a más de 39 o de 40 grados y el organismo pierde su capacidad para regularla.

Por lo anterior, hizo un llamado a la población a estar pendiente de los principales síntomas:

Piel: Se presenta caliente, enrojecida y seca (ausencia de sudoración).

Piel: Se presenta caliente, enrojecida y seca (ausencia de sudoración). Estado mental: Confusión, mareo, desorientación, comportamiento inadecuado o pérdida del conocimiento.

Físicos: Dolor de cabeza intenso , náuseas, vómitos frecuentes y pulso rápido pero débil.

En casos severos pueden ocurrir convulsiones y daños neurológicos permanentes, por tanto ante la presencia de estos signos, se debe buscar atención médica inmediata.

¿Qué medidas tomar ante el calor?

Ante las altas temperaturas la autoridad sanitaria recomienda mantenerse hidratado y tomar al menos dos litros de agua por día, así como evitar exponerse al sol por tiempos prolongados; utilizar ropa ligera, lavar las manos antes y después de ir al baño, taparse con gorra o sombrero para proteger la cabeza, aplicarse protector solar y evitar consumir alimentos en la calle.

fdm