Fallece trabajadora de Pemex tras sufrir quemaduras por incendio en ducto

El incendio registrado en un ducto de Petróleos Mexicanos, en el municipio de Tototlán, cobró su primera víctima mortal.

De manera extraoficial, la identidad correspondería a Fernanda Sierra, operaria instrumentista de ductos, quien habría perdido la vida mientras recibía atención médica en la unidad de cuidados intensivos.

La trabajadora fue atendida inicialmente en el Hospital Regional del IMSS en Ocotlán y posteriormente trasladada al Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara.

Fue precisamente en ese hospital, el Centro Médico Nacional de Occidente, donde Fernanda Sierra, trabajadora de Pemex, perdió la vida durante la madrugada, luego de sufrir quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Su fallecimiento eleva a una, la cifra de víctimas mortales por el incendio registrado en Tototlán, mientras otras cuatro personas permanecen hospitalizadas.

La emergencia ocurrió la noche del jueves, cuando trabajadores realizaban maniobras de limpieza en una fosa de válvulas, a la altura del kilómetro uno de la carretera Tototlán–Ocotlán.

Una fuga de hidrocarburo provocó una explosión y un incendio de grandes proporciones que movilizó a corporaciones de emergencia.

Aunque Pemex informó que el incendio fue controlado y que no existía riesgo para la población, su comunicado inicial no confirmó el fallecimiento ni precisó las causas del accidente.