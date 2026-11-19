Un pasajero de nacionalidad extranjera, procedente de Texas, Estados Unidos, fue detenido en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que autoridades federales descubrieron dos armas de fuego de distintos calibres dentro de su equipaje.

El aseguramiento se registró durante las labores de vigilancia y revisión de pasajeros que realiza la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Autoridades federales detuvieron a un pasajero extranjero que transportaba dos armas de fuego en su equipaje en la Terminal 2 del AICM ANAM

De acuerdo con el reporte oficial, durante los procedimientos de inspección, personal aduanal detectó objetos sospechosos entre las pertenencias de un viajero que había arribado a territorio mexicano procedente de Estados Unidos.

Ante esta situación, los agentes efectuaron una revisión detallada de la maleta, en la que localizaron dos armas de fuego de diferentes calibres, cuya posesión y traslado quedaron sujetos a investigación por parte de las autoridades ministeriales.

Tras confirmar el hallazgo, los elementos federales procedieron a detener al pasajero, a quien notificaron sus derechos conforme a los protocolos legales establecidos.

Posteriormente, el extranjero y las armas aseguradas fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público competente, quien inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que el armamento fue introducido al país.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y establecer si existen elementos para proceder penalmente por posibles infracciones a la legislación federal en materia de armas de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni la nacionalidad específica del detenido, tampoco los calibres de las armas aseguradas.