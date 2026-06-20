Detienen a sacerdote que abusó de una menor durante su catecismo en Acapulco

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fue detenido Nicolás “N”, sacerdote de la parroquia San Miguel Arcángel en Coyuca de Benítez, por su presunta responsabilidad en el delito de violación agravada contra una menor de edad.

El arresto se llevó a cabo afuera del seminario El Buen Pastor, ubicado en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco. La orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de la Policía Investigadora Ministerial, con apoyo de fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con las investigaciones, el sacerdote estaría vinculado con hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2025, cuando una adolescente de 16 años fue agredida sexualmente mientras asistía a clases de catecismo.

Tras su detención, Nicolás “N” fue puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El Código Penal de Guerrero, en su Artículo 143, establece que quienes sean hallados culpables de obligar a una persona a realizar un acto erótico sexual, sin importar su sexo, enfrentan penas de 3 a 6 años de prisión y multas de 50 a 200 días. El Artículo 144 añade que las sanciones se incrementan hasta en la mitad si el delito es cometido por un ministro de culto religioso o servidor público, lo que convierte este caso en uno de los más delicados en términos legales y sociales.

La Fiscalía ha insistido en que la investigación se llevará con perspectiva de género y con especial atención a la protección de la víctima.