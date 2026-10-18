Colbach fortalece cultura de paz y convivencia respetuosa en sus 20 planteles

El Colegio de Bachilleres (Colbach) impulsa acciones para fortalecer la cultura de paz, prevenir las violencias y generar ambientes educativos seguros, incluyentes y respetuosos en sus 20 planteles de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario destacó que estas estrategias forman parte de los ejes del Bachillerato Nacional y buscan favorecer el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las y los jóvenes. Actualmente, el Colbach atiende a más de 85 mil estudiantes con el respaldo de 3 mil 434 docentes.

Delgado Carrillo resaltó la importancia de fomentar entre la comunidad educativa valores como la igualdad, la inclusión, la no discriminación y la resolución pacífica de conflictos, en concordancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En este marco, reconoció la estrategia “Bachilleres por la Paz”, mediante la cual el Colegio desarrolla de manera permanente actividades encaminadas a prevenir las violencias, promover el respeto y atender las necesidades de estudiantes, docentes, personal educativo y familias.

Entre las acciones destacan webinarios, conversatorios y conferencias para propiciar el diálogo y la reflexión, así como la Feria de Servicios “Existir en Red”, que acerca a la comunidad escolar servicios especializados en derechos humanos, igualdad de género, acompañamiento psicosocial, diversidades y atención integral a las juventudes.

También se desarrolla la iniciativa Trayectoria Formativa en Perspectiva de Género, que contempla cursos, talleres y espacios de reflexión para la comunidad escolar. Estas actividades se complementan con diálogos filosóficos y dinámicas lúdicas orientadas a fortalecer la sana convivencia, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos.

Como parte de las estrategias de formación y sensibilización, los planteles elaboran periódicos murales sobre derechos humanos, diversidad, valores y prevención de las violencias, además de realizar actividades relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

A estas acciones se suma “Retos que Inspiran, Retos que Transforman”, iniciativa enfocada en fortalecer la participación estudiantil y la construcción de entornos escolares pacíficos.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que el Colbach también realiza campañas y actividades de sensibilización dirigidas a estudiantes, personal educativo, madres, padres y personas cuidadoras.

Asimismo, mediante ManadaVioleta, el Colegio difunde contenidos en sus redes sociales institucionales para promover la igualdad de género y prevenir las violencias de género, mientras que la Red de Enlaces Interinstitucionales fortalece la colaboración en estas materias.

Para garantizar mecanismos institucionales de atención, el Colbach cuenta con el Buzón de Quejas y Denuncias, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y los Kioscos de Atención a Quejas y Denuncias, vinculados estos últimos con la estrategia “Bachilleres por la Paz”.

De igual manera, el Colegio mantiene coordinación con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México para impulsar medidas preventivas y favorecer condiciones de seguridad en los planteles.

Con estas acciones, el Colegio de Bachilleres refrenda su compromiso con la prevención de las violencias, la cultura de paz y la formación integral de las y los jóvenes, mediante una estrategia que involucra a toda la comunidad educativa.