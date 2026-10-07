Explosión de un presunto polvorín en Tlaxcala deja tres personas heridas

Un joven gravemente herido, dos menores con lesiones menores y al menos tres personas con crisis nerviosas, fue el saldo que dejó la explosión de un presunto polvorín en el municipio de Zitlaltepec, Tlaxcala.

Una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades de un fuerte estruendo seguido de una densa columna de humo negro en un inmueble ubicado sobre la carretera Ixtenco-Zitlaltepec, en el tramo con dirección a Grajales.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Zitlaltepec, apoyados por corporaciones de los municipios vecinos de Ixtenco y Huamantla, quienes se trasladaron al sitio para atender la emergencia y mitigar los riesgos en la zona.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a Juan David “N”, de 22 años de edad, quien resultó gravemente herido.

Debido a su estado crítico el joven requirió oxigenoterapia de urgencia durante su traslado en ambulancia hacia el Hospital General de Huamantla.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad pública municipal, estatal y de Protección Civil, quienes procedieron a acordonar ampliamente la zona.

Serán las autoridades competentes en la materia quienes determinen si el establecimiento tenía los permisos legales de operación.