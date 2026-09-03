Estudiante de prepa muere tras volcadura de camioneta en Hidalgo

Una estudiante de preparatoria murió y otros tres jóvenes resultaron lesionados tras la volcadura de una camioneta ocurrida sobre la carretera Tula-San Marcos, a la altura de la colonia El Canal, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

Los reportes policiales señalan que los cuatro estudiantes viajaban en una camioneta gris plata cuando, por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el control de la unidad, que salió de la carretera y terminó volcada en una ladera de aproximadamente cinco metros.

Tras el accidente se movilizaron cuerpos de emergencia y elementos de Protección Civil municipal, quienes localizaron a los ocupantes y realizaron las labores de auxilio.

Una de las jóvenes perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Los otros tres estudiantes fueron trasladados al Hospital General de Tula para recibir atención médica; su estado de salud fue reportado como delicado.

De manera preliminar se informó que tres de los jóvenes cursan sus estudios en el CETIS, mientras que otro pertenece a la preparatoria Sara Robert.

Hasta el momento no se ha establecido de manera oficial qué provocó la salida del camino.

Las autoridades correspondientes llevaron a cabo las diligencias en la zona para determinar la mecánica del accidente y establecer responsabilidades.