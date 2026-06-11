Explosión en casa deja tres personas lesionadas; se desconoce el origen del estallido

Una fuerte explosión registrada en una vivienda en la zona centro de Progreso de Obregón, Hidalgo, dejó un saldo de tres personas lesionadas y provocó la movilización de corporaciones de seguridad, rescate y fuerzas federales.

El incidente ocurrió en un domicilio particular, donde se escuchó una detonación que alarmó a vecinos del sector. Tras el reporte, elementos de Protección Civil, servicios médicos y cuerpos de seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia y evaluar posibles riesgos.

De acuerdo con información preliminar, tres personas resultaron heridas, principalmente con lesiones en extremidades y rostro. Dos de ellas, identificadas como F.P.C., de 50 años, y E.R.M., de 40 años, recibieron atención médica en el sitio, pero optaron por no ser trasladadas a un hospital.

En tanto, N.M.H., de 31 años, fue llevada al Hospital Regional de Cinta Larga para recibir atención especializada debido a la gravedad de las lesiones que presentó.

Las primeras indagatorias apuntan a que la explosión pudo haber sido provocada por un objeto aún no identificado; sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente el origen del estallido. Por ello, personal especializado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participaron en las labores de seguridad y acordonamiento del área para facilitar el trabajo pericial.

Hasta el momento, las autoridades mantenían la búsqueda de indicios que permitan determinar qué provocó la detonación y descartar cualquier riesgo adicional para la población. Vecinos del lugar señalaron haber escuchado un fuerte estruendo momentos antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Explota almacén clandestino de gas LP

Días atrás, en Puebla, una fuerte explosión en un almacén clandestino de gas LP sacudió la tranquilidad de la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, obligando a las autoridades a desplegar un operativo de emergencia masivo para evitar una tragedia luego de que estallaran cuatro pipas cargadas con combustible.

Ante la magnitud del siniestro y el riesgo inminente de propagación, los cuerpos de seguridad activaron los protocolos de Protección Civil de manera inmediata. Alrededor de 2 mil personas fueron evacuadas de la zona de peligro, entre ellos decenas de estudiantes.

Entre los inmuebles que tuvieron que ser desalojados de emergencia se encuentran:

Hospital General de Tepeaca

Escuela Preparatoria BUAP “2 de Octubre”

Centro Escolar "Miguel Negrete Novoa

Decenas de viviendas aledañas en la colonia San Juan Negrete

La fuerza de la detonación fue devastadora para la estructura que albergaba el combustible. El inmueble donde operaba esta bodega clandestina quedó completamente reducido a escombros luego de la explosión de cuatro pipas cargadas con gas.

Del edificio original que funcionaba como bodega clandestina únicamente quedaron en pie algunos castillos de concreto con las varillas expuestas, los cuales presentan fracturas estructurales severas, dejando huella de la potencia del estallido.

A pesar de lo aparatoso de la explosión y la destrucción total del lugar, las autoridades no han reportado personas muertas. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que de manera preliminar hay tres personas lesionadas.

Elementos del cuerpo de Bomberos y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Puebla acudieron rápidamente al lugar del siniestro. Trabajando de manera coordinada, los vulcanos lograron sofocar el fuego en su totalidad y procedieron a realizar labores de enfriamiento y mitigación de riesgos para garantizar que la población evacuada pueda regresar de manera segura.