Aseguran miles de explosivos a narcos en Chihuahua

Miles de explosivos que serían utilizados por los grupos criminales con el uso de drones, fueron asegurados por el Ejército y la Guardia Nacional en la sierra tarahumara en el estado de Chihuahua.

Los explosivos estaban abandonados en tres vehículos pickup con reporte de robo en los Estados Unidos, en una brecha del municipio de Maguarichi.

El decomiso Especial

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 28 de agosto, cuando los elementos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en brechas y zonas de interés. Fue ahí que, haciendo uso de una de las aeronaves de la Policía del Estado, se detectaron a la distancia tres vehículos en aparente abandono.

El decomiso Especial

Al realizar la revisión del contenido de los vehículos, se localizaron y aseguraron 6,324 piezas de alto explosivo, 1.1 toneladas de agente explosivo, 1,710 metros de material de iniciación y detonación, 5,234 estopines o detonadores eléctricos, además de alrededor de 3,200 semillas de marihuana.

Asimismo, todo lo asegurado fue puesto bajo resguardo policial a la espera de la intervención del personal especializado en Materiales de Guerra para su valoración, manejo y, en su caso, destrucción del material.