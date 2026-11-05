Exigen justicia por feminicidio de Zaira Marbeli, estudiante de la Universidad del Mar en Oaxaca

La comunidad estudiantil de la Universidad del Mar (UMAR), campus Huatulco, condenó el feminicidio de su compañera Zaira Marbeli, de 19 años, alumna de primer semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales, asesinada la noche del martes 3 de noviembre al interior de su departamento.

Los universitarios se manifestaron sobre la carretera federal 200 (Acapulco–Salina Cruz) para demandar justicia por el crimen, ocurrido en el Sector H3 del desarrollo turístico en Santa María Huatulco, Oaxaca.

El feminicidio de la joven encendió las alarmas en la zona, donde hace unos meses fue localizado el cuerpo sin vida de otra mujer de aproximadamente 30 años.

Estudiantes de la Universidad del Mar (UMAR), campus Huatulco Foto: Especial

“Marbeli no murió, la asesinaron”, “Justicia para Marbeli” y “No fue suicidio, fue feminicidio”, se leyó en las pancartas que mostraron los estudiantes durante el bloqueo realizado a las afueras del campus universitario.

Las diligencias periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) revelaron que la víctima murió a causa de estrangulamiento.

Ante los hechos, la institución informó que la carpeta de investigación se tramita bajo el estricto protocolo de feminicidio para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Para este viernes, colectivas feministas y estudiantes de la UMAR convocaron a una marcha pacífica a las 16:30 horas en el centro de Huatulco, con el propósito de sumar a la ciudadanía a la exigencia de justicia y garantías de seguridad en este destino turístico.

De acuerdo con registros de la organización civil Consorcio Oaxaca, en lo que va de 2026 se contabilizan 65 muertes violentas de mujeres en la entidad, siendo la Costa, el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales las regiones con mayor incidencia.