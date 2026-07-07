Exhibe ASF deficiencias en reparto de recursos en Veracruz

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó fallas en la gestión financiera del gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, al omitir la actualización de los coeficientes de distribución de recursos federales destinados a los municipios del estado durante el ejercicio 2025.

A través de la Auditoría 2120, el órgano fiscalizador revisó la totalidad de los 17 mil 122 millones 984 mil pesos transferidos por la Federación a la administración estatal. El reporte técnico emitido por la ASF reveló que el gobierno veracruzano no actualizó el coeficiente provisional aplicable entre enero y mayo en una bolsa de 14 mil 929 millones de pesos correspondientes a siete fondos e impuestos participables.

De acuerdo con el documento de la ASF, la administración estatal mantuvo congelados estos factores de cálculo a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ya había generado la información necesaria para determinar el coeficiente definitivo de distribución. El reporte añade que tampoco se formalizaron los factores utilizados para afectar las participaciones de las alcaldías por concepto de compensación de adeudos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Ante las omisiones señaladas por la auditoría federal, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz inició un procedimiento oficial para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios estatales involucrados en el manejo de estos fondos públicos.