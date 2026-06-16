Evidencian presuntas irregularidades en representación de trabajadores de sindicato maquilador

Señalan ante Secretaría Anticorrupción irregularidades de Susana Prieto en litigios sindicales

Ciudad de México.- Agrupaciones de trabajadores, extrabajadores y familiares vinculados al sector maquilador presentaron una denuncia formal ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para solicitar una investigación sobre la actuación de la abogada y activista laboral Susana Prieto Terrazas en diversos procedimientos relacionados con el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios (SNITIS).

De acuerdo con la documentación entregada por los promoventes, la denuncia fue registrada bajo el folio 83578/2026 y plantea una serie de cuestionamientos sobre la representación legal y sindical ejercida por Prieto Terrazas durante distintos conflictos colectivos y litigios laborales que concluyeron con resultados adversos para grupos de trabajadores.

Los denunciantes sostienen que numerosas familias han resentido las consecuencias económicas derivadas de estos procedimientos, particularmente en regiones donde la industria maquiladora constituye una de las principales fuentes de empleo. Entre las afectaciones señaladas destacan la pérdida de puestos de trabajo, disminución de ingresos y deterioro de las condiciones económicas de cientos de hogares.

En el escrito dirigido a las autoridades, los trabajadores expresan su preocupación por lo que consideran una posible falta de transparencia en la toma de decisiones estratégicas que influyeron en el desarrollo y desenlace de diversos conflictos laborales. Señalan que, en múltiples ocasiones, la base trabajadora no tuvo acceso suficiente a la información relacionada con negociaciones, acuerdos o rutas jurídicas adoptadas en su nombre.

"Consideramos que existen elementos suficientes para que la autoridad competente investigue si durante dichos procedimientos se garantizó efectivamente el principio de representación sindical auténtica previsto en la reforma laboral mexicana de 2019", señala el documento presentado por los trabajadores.

La denuncia también solicita revisar si las actuaciones realizadas por quienes encabezaron la representación sindical respondieron exclusivamente a los intereses de los trabajadores o si existieron circunstancias que pudieron comprometer la independencia, imparcialidad o eficacia de dicha representación.

Además de la denuncia presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los promoventes informaron que han impulsado diversas acciones para esclarecer lo ocurrido durante los conflictos laborales. Entre ellas se encuentran solicitudes de información realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer datos relacionados con las declaraciones patrimoniales de Susana Prieto Terrazas y determinar si existe algún incremento patrimonial que deba ser aclarado ante las instancias competentes.

De manera paralela, también han presentado escritos ante diversas autoridades laborales y organismos encargados de la protección de derechos, argumentando que consideran insuficiente la defensa brindada a los trabajadores en distintos procedimientos que impactaron directamente su estabilidad laboral.

Los inconformes sostienen que las derrotas legales registradas por el SNITIS en meses recientes han generado incertidumbre entre trabajadores sindicalizados y extrabajadores, quienes ahora demandan una revisión exhaustiva de las decisiones tomadas durante esos procesos.

Entre las peticiones formuladas a la autoridad federal destacan la investigación de las actuaciones realizadas en representación de los trabajadores, la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas sindicales, la revisión de la legalidad de decisiones adoptadas en nombre de la base trabajadora y la determinación de posibles infracciones a la legislación laboral vigente.

Asimismo, solicitaron que se analice el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionados con la libertad sindical, la representación efectiva y la negociación colectiva.

Los promoventes consideran que el caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro de las organizaciones sindicales y garantizar que quienes ejercen la representación colectiva actúen con plena transparencia, independencia y compromiso con los intereses de los trabajadores.

Será ahora responsabilidad de las autoridades competentes determinar si existen elementos que justifiquen la apertura de investigaciones por posibles conductas relacionadas con conflicto de interés, faltas administrativas, ejercicio indebido de funciones, incumplimiento de obligaciones de representación sindical o cualquier otra conducta prevista en la legislación aplicable.

Mientras tanto, los trabajadores insistieron en que su objetivo principal es que los hechos sean esclarecidos mediante las vías institucionales correspondientes y que se garantice la protección de los derechos laborales y sindicales de quienes afirman haber resultado afectados por las decisiones adoptadas durante los conflictos laborales en cuestión.