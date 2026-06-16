"Es probable que sí", dice Sheinbaum sobre reunión con el rey de España

En la víspera de la visita que el rey de España Felipe VI realizará al país en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, medios de comunicación congregados en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le volvieron a preguntar si planea alguna reunión con el monarca europeo.

Ante este nuevo cuestionamiento, la mandataria informó que existe una alta probabilidad de sostener un encuentro con el rey de España, aunque detalló que aún se encuentra en proceso de definición, ya que la agenda es coordinada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las autoridades diplomáticas españolas.

No obstante, la jefa de Estado adelantó que el posible encuentro podría realizarse en la Ciudad de México, por lo que en los próximos días se dará a conocer una decisión definitiva.

Sí, es probable. Todavía está viendo Relaciones Exteriores con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español. Yo creo que mañana o pasado les podemos informar”, expuso.

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¿Cuándo vendrá el rey de España a México?

La posible reunión coincide con la visita de Felipe VI a México para asistir a uno de los encuentros de la Copa del Mundo 2026. El rey español tiene prevista su presencia en Guadalajara, Jalisco, donde la selección de España disputará un partido de la fase de grupos del torneo.

Diversos reportes han señalado que el monarca acudirá a respaldar al combinado español durante su participación en el certamen el próximo 26 de junio de 2026, cuando la selección ibérica enfrente a su similar de Uruguay.

Cabe señalar que de concretarse la cita, sería la primera reunión formal entre ambos jefes de Estado desde el inicio de la administración de Sheinbaum y marcaría un nuevo capítulo en la relación entre México y España, en un contexto ambiguo de polémica y creciente cooperación.