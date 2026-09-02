Evelyn Salgado dio el banderazo de la campaña de mastografías en comunidades amuzgas para la detección a tiempo del Cáncer

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, puso en marcha una campaña de mastografías que recorrerá durante 40 días comunidades amuzgas de los municipios de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, en la región de la Costa Chica, con el objetivo de detectar de manera oportuna posibles casos de cáncer de mama.

La estrategia forma parte del Plan de Justicia y Desarrollo del Pueblo Amuzgo y busca ampliar el acceso de mujeres indígenas y afromexicanas a servicios especializados de salud. Durante el arranque, la mandataria estatal entregó una unidad móvil de mastografía que permitirá acercar los estudios a localidades de la región.

Salgado Pineda destacó que la atención a la salud de las mujeres indígenas es una prioridad de su administración.

Avanzamos en la agenda que priorizamos desde el primer día de este gobierno. En estos cinco años de esta administración tenemos muchos avances en salud”, afirmó.

La secretaria de Salud de Guerrero, Alondra García Carbajal, informó que la campaña tiene como meta realizar estudios a 942 mujeres mayores de 40 años. De ellas, 292 corresponden a Ometepec, 211 a Tlacoachistlahuaca y 438 a Xochistlahuaca.

“El poder diagnosticar oportunamente lesiones tempranas nos da la oportunidad de un 95 por ciento de cura en las pacientes”, señaló.

Explicó que los estudios permitirán identificar lesiones de manera temprana y canalizar a las pacientes que lo requieran hacia las rutas de diagnóstico y tratamiento.

Durante el evento también se entregó una unidad para fortalecer las colectas comunitarias de donación de sangre y las operaciones del Centro Estatal de Medicina Transfusional.

La Secretaría de Salud estatal informó que el Instituto Estatal de Cancerología mantiene disponible la atención y los tratamientos para pacientes con cáncer que requieran seguimiento especializado.